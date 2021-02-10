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    Endonezya'da 2 ayda 386 doğal afet yaşandı

    Endonezya'da, yılbaşından bu yana yaşanan doğal afetlerde 213 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
    • AA
    • 10.02.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 09:28
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    Endonezya'da 2 ayda 386 doğal afet yaşandı

    Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'nden (BNPB) yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak-9 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ağırlıklı olarak fırtına, sel, heyelan ve deprem olmak üzere 386 doğal afet yaşandığı belirtildi.

    2 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

    Açıklamada, yaklaşık 2 milyon kişinin olumsuz etkilendiği doğal afetlerde, 213 kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 bin 60 kişinin yaralandığı aktarıldı.

    Ekvator kuşağında muson yağmurlarının etkisindeki ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

    Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

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    Endonezya da 2 ayda 386 doğal afet yaşandı #5

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