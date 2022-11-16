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    Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan feribotta yangın

    Bali Adası açıklarında alev alan turist feribotunda yangın çıktı. Çok sayıda kurtarma görevlisi, donanma personeli ve balıkçı, feribottakileri tahliye etmeye çalışıyor…
    • 16.11.2022 - 17:26
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    Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan feribotta yangın

    Endonezya'nın Bali Adası açıklarında 236 yolcu ve 35 mürettebat ile seyir halindeki "Mutiara Timur I" adlı yolcu feribotu, Karangasem plajına yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Bali Boğazı'nda alev aldı.

    Bali Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Gede Darmada, yaptığı açıklamada, çok sayıda kurtarma görevlisi, donanma personeli ve yerel balıkçının 2 donanma gemisiyle tahliye çalışmalarına devam ettiğini, henüz yaralanma ve can kaybı bildirilmediğini söyledi.

    Tahliyeler sürüyor

    Şu an için sadece tahliye çalışmalarına odaklandıklarını belirten Darmada, feribottaki yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

    Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, feribottan yükselen dumanların arasında kurtarma görevlilerinin, yolcuları şişme botlar vasıtasıyla donanma gemisine tahliye ettiği görülüyor.

    AA’nın aktardığı bilgilere göre, yolcu feribotu, Batı Nusa Tenggara eyaletindeki Lembar limanından Doğu Java'nın Ketapang kasabasına doğru ilerliyordu.

    Endonezya da 271 kişiyi taşıyan feribotta yangın #1

    Endonezya da 271 kişiyi taşıyan feribotta yangın #2

    Endonezya da 271 kişiyi taşıyan feribotta yangın #3

    Endonezya da 271 kişiyi taşıyan feribotta yangın #4

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    Endonezya da 271 kişiyi taşıyan feribotta yangın #6


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