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    Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatit sebebiyle yaşamını yitirdi

    Endonezya'da karaciğer iltihabı olarak bilinen gizemli hepatit, 3 çocuğun yahatını kaybetmesine neden oldu.
    • 02.05.2022 - 22:54
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    Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatit sebebiyle yaşamını yitirdi

    Endonez'yada Nisan ayında mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülen çocuklar başkent Cakarta'da bir hastaneye yatırıldı.

    3 çocuk yaşamını yitirdi

    Nedeni belirlenemeyen hepatit virüsü saptanan 3 çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

    Ailelerden, söz konusu belirtileri taşıyan çocuklarını derhal hastaneye götürmeleri istendi. Bakanlık, hastalık için ülke genelinde bir sağlık taraması yapılmasına ilişkin de genelge yayımladı.

    Bu arada Singapur'da da 25 Nisan'da hastaneye kaldırılan 10 aylık bir bebeğe hepatit teşhisi konuldu.

    Bebekte, Aralık 2021'de de Kovid-19 tespit edildiği öğrenildi.

    Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya genelinde hepatit nedeniyle en az 4 çocuk hayatını kaybetti.

    DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, 29 Nisan'daki basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ila 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.

    Endonezya da 3 çocuk gizemli hepatit sebebiyle yaşamını yitirdi #1

    Gizemli hepatit vakaları

    DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

    DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

    AA'nın haberine göre, virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

    Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

    Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.


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