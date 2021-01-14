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    Endonezya'da 45 bin 500 yıl önce çizilmiş hayvan resmi bulundu

    Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği sanılan, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulundu.
    • AA
    • 14.01.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 13:25
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    Endonezya'da 45 bin 500 yıl önce çizilmiş hayvan resmi bulundu

    Arkeologlar, Sulawesi Adası'nda yer alan Leang Tedongnge Mağarası'nda 45 bin 500 yıl önce çizilmiş bir yaban domuzu resmine rastladı.

    YABAN DOMUZU TASVİR EDİLDİ

    Arka kısmında iki el izinin bulunduğu, 136x54 santimetre ölçüsündeki resimde tasvir edilen hayvanın, boynuzları nedeniyle yetişkin erkek yaban domuzu olduğu ifade edildi.

    Söz konusu resme ait ayrıntılar "Science Advances" dergisinde yayınmlandı. Araştırmacı Maxime Aubert, resmin ne zaman çizildiğini belirlemek için üzerinde oluşan kalsit katmanın incelendiğini; izotopların bozunma süreci tarihleme yönteminin kullanıldığını belirtti.

    yaban domuzu

    Uzman Adam Brumm da çizimde yabani domuzun, resmedilen diğer iki domuzla iletişim içinde olduğunun ya da iki domuz arasındaki kavgayı izlemesinin tasvir edildiğinin tahmin edildiğini söyledi.

    Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki bir mağarada, 2018 yılında da en az 40 bin yıl öncesine ait bir hayvan resmi bulunmuştu.

    Endonezya

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