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- Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
67,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bandung yakınlarında hissedildi.
- 31.10.2022 - 08:45
Endonezya, depremle sarsıldı.
Batı Cava eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Batı Cava'nın başkenti Bandung yakınlarındaki Banjar bölgesinin 48 kilometre güneybatısında yaşandığını duyurdu.
67,9 kilometre derinlikte yaşandı
Sarsıntının, 67,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydedildi.
AA'nın haberine göre, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.