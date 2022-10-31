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    Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    67,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bandung yakınlarında hissedildi.
    • 31.10.2022 - 08:45
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    Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Endonezya, depremle sarsıldı.

    Batı Cava eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Batı Cava'nın başkenti Bandung yakınlarındaki Banjar bölgesinin 48 kilometre güneybatısında yaşandığını duyurdu.

    67,9 kilometre derinlikte yaşandı

    Sarsıntının, 67,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydedildi.

    AA'nın haberine göre, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

    Endonezya da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1


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