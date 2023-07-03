Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Sarsıntının merkez üssünün Abepura bölgesinin 135 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Can veya mal kaybı yok

13 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.