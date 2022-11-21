Endonezya'daki 5.6 büyüklüğünde depremde 20 kişi öldü

Endonezya'nın batısında bulunan Java eyaletindeki Cianjur'da 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Batı bölgesindeki Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, başkent Jakarta'dan da hissedildi.

Halka sokakta kalma çağrısında bulundular



Başkentteki bazı iş merkezleri sarsıntı nedeniyle tahliye edilirken BMGK Başkanı Dwikorita Karnawati, vatandaşların evde durmaması ve sokakta kalmasına yönelik çağrıda bulundu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.



20 kişi hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli sarsıntı nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre ise depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı.



