Endonezya'da 6.4'lük deprem! 1 ölü 9 yaralı Java Adası'nda meydana gelen deprem sonucunda ev, ofis, sağlık ve eğitim merkezlerinde hasar tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İHA

Endonezya'nın Java Adası'nda panik anları yaşandı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamaya göre Endonezya’nın Java Adasında yerel saatle 19.58 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 25 kilometre derinlikte kaydedilirken, merkez üssünün Yogyakarta Özel Bölgesi’ne bağlı Bantul kasabası açıkları olduğu belirtildi.

Hafif hasar aldı

Yogyakarta bölgesi ve Orta Java eyaletinde onlarca ev, ofis, sağlık ve eğitim merkezinde hafif hasar meydana geldiği aktarıldı.

1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Ayrıca 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan deprem anında, sarsıntıyla birlikte halkın panikle kaçıştığı görüldü.