Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Endonezya, 6,6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı...

Ülkede meydana gelen deprem sonrası ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

DEPREM, 26 KİLOMETRE DERİNLİKTE YAŞANDI

USGS, depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

BİR AÇIKLAMA DA ENDONEZYA METEOROLOJİ, İKLİM VE JEOLOJİK KURUMU'NDAN GELDİ

Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada depremin 10 kilometre derinlikte ve 6,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.