Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem, Flores Island bölgesi açıklarında kayıtlara geçti. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın doğusunda büyük sarsıntı yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, ülkede 7.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMI UYARISI

Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi.

Muhari, ''Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor.'' ifadesini kullandı.

6.2'LİK DEPREMDE 100'DEN FAZLA ÖLÜ

Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında 6.2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.