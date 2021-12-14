- Haberler
- Dünya Haberleri
- Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Deprem, Flores Island bölgesi açıklarında kayıtlara geçti. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
- AA
- 14.12.2021 - 07:33
- Güncelleme : 14.12.2021 - 08:12
Endonezya'nın doğusunda büyük sarsıntı yaşandı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, ülkede 7.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMI UYARISI
Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ
Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi.
Muhari, ''Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor.'' ifadesini kullandı.
6.2'LİK DEPREMDE 100'DEN FAZLA ÖLÜ
Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında 6.2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.