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- Endonezya'da batan teknede can pazarı: Turistler suya atladı
Endonezya'da batan teknede can pazarı: Turistler suya atladı
Bali Adası açıklarında turistleri taşıyan tekne, su almaya başlayınca battı. 28 turist ve 6 mürettebat, gemilerle kurtarıldı.
- 04.01.2023 - 15:15
- Güncelleme : 04.01.2023 - 15:23
Endonezya’nın Bali Adası açıklarında tekne gezisine katılan turistleri taşıyan tekne, denizin ortasında su almaya başladı.
Bali’ye bağlı Nusa Penida’dan Sanur limanına doğru 28 yolcu ve 6 mürettebatla yola çıkan bir teknede yaşam mücadelesi verildi.
Can yelekleri ile denize atladılar
İHA’nın haberine göre; varışa yaklaşık 25 dakika kala su alan teknedekiler, can yelekleriyle tek tek denize atladı. Tekne kısa süre sonra battı.
Yardım bekleyen toplam 28 yolcu ve 6 mürettebat, 4 gemi tarafından kurtarıldı.
Yolcuların arasında Avustralya, Rusya, Ukrayna ve Hindistan'dan turistlerin yer aldığı öğrenildi.
O anlar kamerada
Yaşanan anlardan geriye amatör kameralara yansıyan görüntüler kaldı.