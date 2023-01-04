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    Endonezya'da batan teknede can pazarı: Turistler suya atladı

    Bali Adası açıklarında turistleri taşıyan tekne, su almaya başlayınca battı. 28 turist ve 6 mürettebat, gemilerle kurtarıldı.
    • 04.01.2023 - 15:15
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 15:23
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    Endonezya'da batan teknede can pazarı: Turistler suya atladı

    Endonezya’nın Bali Adası açıklarında tekne gezisine katılan turistleri taşıyan tekne, denizin ortasında su almaya başladı.

    Bali’ye bağlı Nusa Penida’dan Sanur limanına doğru 28 yolcu ve 6 mürettebatla yola çıkan bir teknede yaşam mücadelesi verildi.

    Can yelekleri ile denize atladılar

    İHA’nın haberine göre; varışa yaklaşık 25 dakika kala su alan teknedekiler, can yelekleriyle tek tek denize atladı. Tekne kısa süre sonra battı.

    Yardım bekleyen toplam 28 yolcu ve 6 mürettebat, 4 gemi tarafından kurtarıldı.

    Yolcuların arasında Avustralya, Rusya, Ukrayna ve Hindistan'dan turistlerin yer aldığı öğrenildi.

    O anlar kamerada

    Yaşanan anlardan geriye amatör kameralara yansıyan görüntüler kaldı.

    Endonezya’da turist teknesi battı VİDEO


     

    Endonezya da batan teknede can pazarı: Turistler suya atladı #1


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