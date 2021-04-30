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    Endonezya’da binlerce ölü balık gölü kapladı

    Binlerce balık ölüsü gölün yüzeyini kapladı, kıyıya vurdu. Yaşanan ölümlerin sebebi henüz bilinmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 14:36
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    Endonezya’da binlerce ölü balık gölü kapladı

    Endonezya'nın Batı Sumatra kentindeki Maninjau Gölü’ne gelen vatandaşlar, gölün binlerce balık leşi ile dolduğunu gördü.

    Ölü balıklar, gölün yüzeyini kapladı. Kıyı şeridini kapattı.

    Aniden gerçekleşen balık ölümlerinin kesin nedeni henüz belirlenemedi.

    “OKSİJEN ORANI AZALDI”

    Çevre sakinleri, ölümlerin gölün dibine yerleşen balık yemlerinin sudaki oksijen oranını azaltmasından kaynaklandığını söyledi.

    2016’DA BİNLERCE BALIK ÖLDÜ

    Syafrudin adlı bir çiftçi ise, toplu ölümlerin ardında zehirlenme olup olmadığının bilinmediğini ifade etti.

    2016’da bölgede meydana gelen kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmur da binlerce balığın ölümüne neden olmuştu.

    Endonezya'da Maninjau Gölü'ndeki balıklar öldü VİDEO

    Endonezya’da binlerce ölü balık gölü kapladı #1

    Endonezya’da binlerce ölü balık gölü kapladı #2

    Endonezya’da binlerce ölü balık gölü kapladı #3

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