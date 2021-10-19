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    Endonezya'da bir kafe konseptini Squid Game çevirdi

    Başkent Cakarta'da bulunan bir kafe konseptini Squid Game olarak değiştirince günlük müşteri sayısı 200'ü geçti.
    • REUTERS
    • 19.10.2021 - 02:46
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 02:59
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    Endonezya'da bir kafe konseptini Squid Game çevirdi

    17 Eylül tarihinde Netflix'te yayınlandıktan sonra dünya çapında ses getiren Squid Game dizisi adete bir akıma dönüşmüş durumda.

    Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir kafede dizide oynanan misket ve  kırmızı ışık yeşil ışık oyunlar canlandırılmaya başlandı. Kafe, konseptini diziye çevirdiğinden itibaren müşteri sayısının 200'ü geçtiği öğrenildi.

    Endonezya da bir kafe konseptini Squid Game çevirdi #1

    MÜŞTERİLER DİZİDEKİ BAL PETEĞİNİN TADINA BAKIYOR

    Müşteriler ve kafe çalışanları dizinin karaketerlerine bürünerek keyifli zamanlar geçiriyor. Kafeyi ziyaret edenler, ayrıca diziyle ünlenen bal peteği şekerlemesinin de tadına bakabiliyor.

    Endonezya da bir kafe konseptini Squid Game çevirdi #2

    "KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

    Müşterilerden biri, "Bu kafe eşsiz. Çünkü tüm kafeler dizideki oyunları bu kadar başarılı canlandıramaz. Çok eğlenceli, kendim bu oyunları deneyebildiğim için çok mutlu hissediyorum. Bir izleyici olmaktan çıkıp gerçek yaşamda bu deneyimi yaşamak güzel" diye konuştu.

    Endonezya da bir kafe konseptini Squid Game çevirdi #3

    İNGİLTERE'DE ÖĞRETMENLER DİZİYE TEPKİ GÖSTERDİ

    Diğer taraftan, İngiltere'den diziyle ilgili bir uyarı geldi.Öğretmenler çocukların Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.Ülke  genelindeki okullarda öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere önlem almaları çağrısı yaptı.

    Endonezya da bir kafe konseptini Squid Game çevirdi #4

    Endonezya da bir kafe konseptini Squid Game çevirdi #5

    Endonezya da bir kafe konseptini Squid Game çevirdi #6

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