Endonezya'da bir kafe konseptini Squid Game çevirdi

Başkent Cakarta'da bulunan bir kafe konseptini Squid Game olarak değiştirince günlük müşteri sayısı 200'ü geçti.

17 Eylül tarihinde Netflix'te yayınlandıktan sonra dünya çapında ses getiren Squid Game dizisi adete bir akıma dönüşmüş durumda.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir kafede dizide oynanan misket ve kırmızı ışık yeşil ışık oyunlar canlandırılmaya başlandı. Kafe, konseptini diziye çevirdiğinden itibaren müşteri sayısının 200'ü geçtiği öğrenildi.

MÜŞTERİLER DİZİDEKİ BAL PETEĞİNİN TADINA BAKIYOR

Müşteriler ve kafe çalışanları dizinin karaketerlerine bürünerek keyifli zamanlar geçiriyor. Kafeyi ziyaret edenler, ayrıca diziyle ünlenen bal peteği şekerlemesinin de tadına bakabiliyor.

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Müşterilerden biri, "Bu kafe eşsiz. Çünkü tüm kafeler dizideki oyunları bu kadar başarılı canlandıramaz. Çok eğlenceli, kendim bu oyunları deneyebildiğim için çok mutlu hissediyorum. Bir izleyici olmaktan çıkıp gerçek yaşamda bu deneyimi yaşamak güzel" diye konuştu.

İNGİLTERE'DE ÖĞRETMENLER DİZİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer taraftan, İngiltere'den diziyle ilgili bir uyarı geldi.Öğretmenler çocukların Squid Game'i taklit eden oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.Ülke genelindeki okullarda öğretmenler, çocukların diziyi seyretmemeleri için ailelere önlem almaları çağrısı yaptı.