Endonezya’da bir şaman, 12 kişiyi öldürüp bahçesine gömdü Bir şamanın paralarını çoğaltmakla kandırdığı 12 kişiyi öldürüp, evinin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Şamanın cinayetler nedeniyle idam cezası alması bekleniyor.

İHA

Endonezya’nın Orta Java eyaletindeki Banjarnegara kasabasında 45 yaşındaki şaman Slamet Tohari, cinayet suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Evinin bahçesinde 12 kişinin cesedi bulunan Tohari, cinayetleri itiraf etti.

Parasını isteyeni zehirleyerek öldürdü

Polis tarafından yapılan açıklamada, şamanın evine gelen Şamanistleri onlardan aldığı parayı çoğaltmakla kandırdığı ancak parayı geri istediklerinde ise onları zehirlediği ifade edildi.

Polise yapılan bir ihbarla her şey ortaya çıktı

Tohari’nin işlediği cinayetler, öldürdüğü bir kişinin oğlu tarafından polise ihbar edilmesi sonucu ortaya çıktı.

Kendisinden en son 24 Mart'ta haber alınan adamın, oğluna mesaj atarak yerini söylediği ve eve dönmezse polise haber vermesini istediği belirtildi.

Öldürülenler 25-50 yaş arasında

İhbar üzerine şamanın evine baskın düzenleyen polis, arazide birçok mezar bulunduğunu tespit etti.

Bazı mezarlarda 2-3 kişinin cesedinin çıktığı, öldürülenlerin 25-50 yaşları arasında olduğu ve bazılarının yaklaşık 6 ay önce gömüldüğü öğrenildi.

İdam cezası alması bekleniyor

Slamet Tohari’nin 2019 yılında sahte para suçundan tutuklandığı öğrenilirken, cinayetler nedeniyle idam cezası alması bekleniyor.