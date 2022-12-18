Annelerine sevgilerini gösteren çocuklar, onların ayaklarını yıkarken kameraya yansıdı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çocuklar ve annelerinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı.

Annelerinin ayaklarını yıkadılar

Kameraya yansıyan görüntülerde, çocuklar, yıkama işlemi sonrası annelerine sarıldı.

Söz konusu etkinlikte çocukların, annelerine olan sevgi ve minnettarlık hissinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çocuklarıyla gurur duyuyorlar

Anneler, çocuklarıyla daha çok gurur duyduklarını söylerken, onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesini diledi.

AA'nın aktardığına göre, geleneksel etkinliği düzenleyen organizatörler, iyilikleri ve fedakarlıkları hatırlatmak istediklerini anlattı.

Endonezya'da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı ViDEO