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    Endonezya'da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı

    Annelerine sevgilerini gösteren çocuklar, onların ayaklarını yıkarken kameraya yansıdı.
    • 18.12.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 15:06
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    Endonezya'da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı

    Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çocuklar ve annelerinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

    Etkinlikte çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı.

    Annelerinin ayaklarını yıkadılar

    Kameraya yansıyan görüntülerde, çocuklar, yıkama işlemi sonrası annelerine sarıldı.

    Söz konusu etkinlikte çocukların, annelerine olan sevgi ve minnettarlık hissinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

    Çocuklarıyla gurur duyuyorlar

    Anneler, çocuklarıyla daha çok gurur duyduklarını söylerken, onların hayallerinin gerçeğe dönüşmesini diledi.

    AA'nın aktardığına göre, geleneksel etkinliği düzenleyen organizatörler, iyilikleri ve fedakarlıkları hatırlatmak istediklerini anlattı.

    Endonezya'da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı ViDEO

    Endonezya da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı #1

    Endonezya da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı #2

    Endonezya da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı #3

    Endonezya da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı #4

    Endonezya da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı #5

    Endonezya da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı #6

    Endonezya da çocuklar, annelerinin ayaklarını yıkadı #7


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