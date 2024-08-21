Endonezya’da dağcıların tırmandığı yanardağ patladı Dukono Yanardağı'na tırmanan dağcıların, zirveye ulaştıkları sırada yanardağın patlamasıyla koşarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

İHA

Endonezya'nın Halmahera Adası'ndaki aktif Dukono Yanardağı, dağcılar için heyecan verici bir zirve tırmanış noktası olarak biliniyor.

Dukono Yanardağı, 1993 yılından beri kül ve duman püskürtmesine rağmen, tırmanış yapmak isteyenlerin ilk rotası oluyor.

TIRMANIŞ SIRASINDA PATLADI

17 Ağustos günü dağcıların tekrar zirve tırmanışı yapmak istediği sırada yanardağın patlamasıyla dağcılar, felaketten saniyelerle kurtuldu.

Olay anında krater parçalarının etrafa saçıldığı görülürken, korkulu anlar yaşayan dağcılar bulundukları bölgeden koşarak uzaklaştı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Yanardağ patlama nedeniyle yaklaşık 2.4 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Patlama sonrası gökyüzünü devasa bir duman bulutu kapladı. Yerel kaynaklara göre dağcılar, olaydan yara almadan kurtuldu.

"ŞARTLAR UYGUN DEĞİLKEN TIRMANMAYN"

Olay anına ait görüntüleri kayda alan Anak Esa yaptığı açıklamada, “Dukono'nun volkanik aktivitesi o kadar yüksekti ki kraterden parçalar saçıldı. Zirveye tırmanmadan önce rüzgarın yönünü, patlamanın ne kadar güçlü olduğunu ve diğer unsurları gözlemlemeliyiz. Şartlar uygun olmadığında zirveye çıkmaya çalışmayın.” ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)