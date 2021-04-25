Endonezya’da denizaltı battı, tüm mürettebat yaşamını yitirdi

21 Nisan’da gerçekleştirilen tatbikat sırasında kaybolan KRI Nanggala-402 denizaltısının enkazına ulaşıldı. Tüm mürettebatın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Endonezya'da 21 Nisan tarihinde tatbikat sırasında Bali adasının 60 mil açıklarında KRI Nanggala-402 denizaltısı kayboldu.

Günler süren aramalar sonucunda, içinde 53 mürettebatı ile kaybolan denizaltının enkazına ulaşıldı.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada denizaltındaki 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tjahjanto, “Güvenilir kanıtlara dayanarak KRI Nanggala 402'nin battığını ve tüm mürettebat üyelerinin hayatını kaybettiğini bildiriyoruz.” dedi.

3 PARÇAYA AYRILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono da denizaltının 3 parçaya ayrıldığını söylerken, Devlet Başkanı Joko Widodo, “Bu trajedi, yalnızca 53 mürettebatın ailesini ve donanmayı değil tüm Endonezya halkını sarstı. Endonezya halkı olarak mürettebatın ailesine üzüntümüzü iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

25 DONANMA GEMİSİ KATILMIŞTI

Arama kurtarma çalışmalarına en az 25 donanma gemisi katılmış, Malezya ve Singapur da bölgeye gemi sevk etmişti.