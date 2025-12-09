Endonezya'da drone satış merkezinde yangın: 22 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Endonezya’da polis yetkilileri, Cakarta’da dron ve elektronik ekipman satışının yapıldığı 7 katlı bir binada büyük bir yangın çıktığını duyurdu. İlk belirlemelere göre alevlerin, binanın birinci katında başlayarak diğer katlara hızla sıçradığı düşünülüyor.

22 KİŞİ CAN VERDİ

İtfaiye ekipleri yaklaşık üç saatlik yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Yetkililer, olayda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Binada bulunanların büyük bölümünün yoğun duman ve hızla yükselen alevler nedeniyle kaçamadığı belirtiliyor.

KISA DEVREDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Yangının kesin çıkış nedenine yönelik soruşturma devam ederken, olay sırasında içeride bulunan bir görgü tanığı, patlamanın dron bataryasında meydana gelen kısa devre ya da termal arıza sonucu yaşandığının düşünüldüğünü aktardı. Yetkililer, teknik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.