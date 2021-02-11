Endonezya’da eczane şiddetli rüzgardan hasar gördü

Bir eczaneyi darmadağın eden şiddetli rüzgar, büyük hasar bıraktı. O anlar kameraya yansıdı.

Endonezya’nın Orta Java eyaleti Bojongsari kentinde, şiddetli yağmurla birlikte fırtına etkili oldu.

Yüzlerce ev ve iş yeri fırtınadan zarar görürken, bir eczanenin rüzgarın etkisiyle darmadağın olduğu anlar kameraya yansıdı.

KEPENK YERİNDEN UÇTU

Hızını bir anda artıran rüzgar önce eczanenin bulunduğu sokaktaki kepengi yerinden söktü.

O sırada sokaktan geçen bir motosikletli daha fazla gidemedi ve stop etti.

Endonezya'da şiddetli rüzgarın yıktığı eczanede korku dolu anlar İZLE

ZOR BELA KAÇTI

Daha hızlanan rüzgar, eczanenin camlarını adeta uçurdu. Eczacının şiddetli rüzgardan kaçışı da yine aynı görüntülerin içerisinde yer aldı.