Euro
17.7467
6.15%
Dolar
15.6548
5.74%
Altın
904.08
6.92%
Borsa
2.279
5.38%
Bitcoin
750.458
5.26%
BTXN Coin
39.60
0.22%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Endonezya’da ilk Omicron vakası görüldü

    Endonezya Cakarta'da bulunan Wisma Atlet Kovid-19 Acil Durum Hastanesi’nde çalışan temizlik görevlisinde Omicron tespit edildi.
    • AA
    • 16.12.2021 - 20:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya’da ilk Omicron vakası görüldü

    Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, ülkede ilk kez bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını belirtti.

    HASTANE ÇALIŞANINDA OMİCRON TESPİT EDİLDİ

    Sadikin, Cakarta’da bulunan Wisma Atlet Kovid-19 Acil Durum Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişiye yapılan testte virüsün Omicron varyantının tespit edildiğini kaydetti.

    TÜM BİNALARDA KARANTİNA KARARI ALINDI

    Tedbir amaçlı hastanenin tüm binaları için karantina kararı alındı.

    Endonezya’da ilk Omicron vakası görüldü #1

    Endonezya’da ilk Omicron vakası görüldü #2

    Endonezya’da ilk Omicron vakası görüldü #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir