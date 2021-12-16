Endonezya’da ilk Omicron vakası görüldü

Endonezya Cakarta'da bulunan Wisma Atlet Kovid-19 Acil Durum Hastanesi’nde çalışan temizlik görevlisinde Omicron tespit edildi.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, ülkede ilk kez bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını belirtti.

HASTANE ÇALIŞANINDA OMİCRON TESPİT EDİLDİ

Sadikin, Cakarta’da bulunan Wisma Atlet Kovid-19 Acil Durum Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişiye yapılan testte virüsün Omicron varyantının tespit edildiğini kaydetti.

TÜM BİNALARDA KARANTİNA KARARI ALINDI

Tedbir amaçlı hastanenin tüm binaları için karantina kararı alındı.