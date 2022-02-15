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- Endonezya'da ineklerle çamurlu suda yarış düzenlendi
Endonezya'da ineklerle çamurlu suda yarış düzenlendi
Güneydoğu Asya ülkesinde düzenlenen yarışta katılımcılar, ineklerle bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 10:24
Endonezya, geleneksel inek yarışına ev sahipliği yaptı.
İki inekle yarışan yarışmacıların her biri, hayvanlarla birlikte parkuru tamamlamaya çalıştı.
GELENEKSEL YARIŞ
Yarışmacılardan bazılarının bitiş çizgisine ulaşamadan düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Çamurlu suda düzenlenen yarış, pirinç hasadından sonra yapılıyor. Pacu Jawi adlı yarış, hem yerli halk hem de yabancı turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Endonezya'da ineklerle çamurlu suda yarış düzenlendi ViDEO