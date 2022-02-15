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    Endonezya'da ineklerle çamurlu suda yarış düzenlendi

    Güneydoğu Asya ülkesinde düzenlenen yarışta katılımcılar, ineklerle bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:24
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    Endonezya'da ineklerle çamurlu suda yarış düzenlendi

    Endonezya, geleneksel inek yarışına ev sahipliği yaptı.

    İki inekle yarışan yarışmacıların her biri, hayvanlarla birlikte parkuru tamamlamaya çalıştı.

    GELENEKSEL YARIŞ

    Yarışmacılardan bazılarının bitiş çizgisine ulaşamadan düştüğü anlar kameraya yansıdı.

    Çamurlu suda düzenlenen yarış, pirinç hasadından sonra yapılıyor. Pacu Jawi adlı yarış, hem yerli halk hem de yabancı turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

    Endonezya'da ineklerle çamurlu suda yarış düzenlendi ViDEO

    Endonezya da ineklerle çamurlu suda yarış düzenlendi #1

    Endonezya da ineklerle çamurlu suda yarış düzenlendi #2


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