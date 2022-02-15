Güneydoğu Asya ülkesinde düzenlenen yarışta katılımcılar, ineklerle bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Endonezya, geleneksel inek yarışına ev sahipliği yaptı.

İki inekle yarışan yarışmacıların her biri, hayvanlarla birlikte parkuru tamamlamaya çalıştı.

GELENEKSEL YARIŞ

Yarışmacılardan bazılarının bitiş çizgisine ulaşamadan düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Çamurlu suda düzenlenen yarış, pirinç hasadından sonra yapılıyor. Pacu Jawi adlı yarış, hem yerli halk hem de yabancı turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Endonezya'da ineklerle çamurlu suda yarış düzenlendi ViDEO