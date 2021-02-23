Endonezya'da insan yüzlü köpek balığı bulundu

Denize açılan bir balıkçı, annesinin karnından çıkan insan yüzlü bir köpek balığının görüntülerini paylaşarak, mutasyona uğrayan balığın kendisine şans getireceğini söyledi.

Endonezya'daki Rote Ndao Adası'nda ava çıkan balıkçı Abdullah Nuren, av sırasında insan yüzlü bir yavru köpek balığına rastladı.

Balıkçı Abdullah Nuren, mutasyonlu yavru balığın henüz doğumunun gerçekleşmediğini ve annesinin karnından çıktığını söyledi.

Köpek balığının üç yavruya hamile olduğunu ve bu yavrulardan birinin farklı bir özelliği olduğunu ilk başta fark etmediğini belirten Nuren, mutasyonlu yavrunun burnunun altında iki büyük gözü olduğunu fark edince şoka uğradığını ifade etti.

ŞANS GETİRECEĞİNE İNANIYOR

Olaya ilişkin konuşan Nuren, "Başlangıçta ağıma yakalanmış bir anne köpekbalığı buldum. Ertesi gün anne köpek balığının karnını yardım ve midesinden üç yavru çıktı. İkisi annesi gibi sıradan köpek balıklarıydı ancak bu yavru, insan yüzünü andırıyordu. Sonrasında balığın mutasyona uğradığını anladım. Bu balığın bana şans getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.