Kauçuk toplamak için ormana giden ve 6 metrelik pitonun saldırısına uğrayan kadın, 2 günlük aramanın sonucunda yılanın midesinde bulundu.

Endonezya'nın Jambi eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın, ormana kauçuk toplamak için gitti ve bir daha geri gelmedi.

Jarrah'ın yakınları uzun bir süre kadından haber alamayınca ihbarda bulundu ve bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin başlattığı arama iki gün boyunca devam etti.

Aramanın sonucunda ormanda, midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton bulundu.

6 metrelik yılan kadını yuttu

Ekipler yılana yaptıkları çeşitli incelemeler sonucu, kadının cesedinin yılanın midesinde olduğunu tespit etti.

İHA'nın haberine göre arama ekiplerinde yer alan yetkili kişilerin yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı." dedi.

Endonezya'da kayıp kadın pitonun midesinden çıktı ViDEO





