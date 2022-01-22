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- Endonezya'da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı
Endonezya'da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı
Endonezya’da freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
- İHA
- 22.01.2022 - 22:47
- Güncelleme : 22.01.2022 - 22:49
Endonezya’nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentinde freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti.
4 ÖLÜ, 22 YARALI
Muara Rapak Kavşağı’nda dün yerel saatle 06.15’de meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Kazaya, 2 kamyonet, 2 otomobil, 8 minivan ve 14 motosiklet karışırken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Endonezya'da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: - Video
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki kamyon sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.