Endonezya'da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı

Endonezya’da freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Endonezya’nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentinde freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti.

4 ÖLÜ, 22 YARALI

Muara Rapak Kavşağı’nda dün yerel saatle 06.15’de meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Kazaya, 2 kamyonet, 2 otomobil, 8 minivan ve 14 motosiklet karışırken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Endonezya'da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: - Video



SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki kamyon sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.







