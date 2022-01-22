Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
486.700
-7.29%
BTXN Coin
30.24
-6.98%
-2ºC
İstanbul
Çok bulutlu -2 C

    Endonezya'da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı

    Endonezya’da freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 22:47
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 22:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya'da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı

    Endonezya’nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentinde freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti.

    4 ÖLÜ, 22 YARALI

    Muara Rapak Kavşağı’nda dün yerel saatle 06.15’de meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

    Kazaya, 2 kamyonet, 2 otomobil, 8 minivan ve 14 motosiklet karışırken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Endonezya'da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: - Video

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Polis tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki kamyon sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Endonezya da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı #1

    Endonezya da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı #2

    Endonezya da kırmızı ışıkta duran araçları biçti: 4 ölü, 22 yaralı #3


    Görüş Bildir