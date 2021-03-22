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    Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

    Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
    • AA
    • 22.03.2021 - 06:15
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    Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

    Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

    PÜSKÜREN KÜL 1300 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

    Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın 1300 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

    BPPTKG yetkilileri, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısını yineledi.

    2010'DA 357 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

    Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

    Endonezya da Merapi Yanardağı nda patlama #1

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