Endonezya’da nehir temizliğinde facia: 11 çocuk boğuldu

Batı Java eyaletinde nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğularak hayatını kaybetti. 10 öğrenci sudan çıkmayı başardı.

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cileueur Nehri’ni temizleme çalışmaları faciayla sonuçlandı.

Yetkililer, temizlik çalışmalarına katılan 150 öğrenciden 21'inin suya düştüğünü bildirdi.

11 ÇOCUK BOĞULARAK ÖLDÜ

Çevredeki sakinler ve bir kurtarma ekibi, 10 öğrenciyi sudan çıkarmayı başarırken, 11 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

“ÇOCUKLAR BİRBİRLERİNİN ELLERİNİ TUTUYORLARDI”

Bandung Arama ve Kurtarma Ofisinden Deden Ridwansyah, “Hava güzeldi ve ani bir sel olmadı. Boğulan çocuklar birbirlerinin ellerini tutuyorlardı. Biri kaydı, diğerleri de arkasından düştü.” ifadelerini kullandı.

Endonezya'da nehir temizliğinde sırasında 11 çocuk boğuldu VİDEO