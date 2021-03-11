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Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı

Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı

Öğrenciler, veliler ve öğretmenleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı.