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- Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı
Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı
Öğrenciler, veliler ve öğretmenleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı.
- DHA
- 11.03.2021 - 08:30
- Güncelleme : 11.03.2021 - 08:40
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ortaokul öğrencileri, veliler ve öğretmenlerin bulunduğu otobüs, virajlı yolda kaza yaptı.
Kazada 27 kişinin öldüğü 39 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
FREN ARIZASI YÜZÜNDEN KAZA OLDU
Yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Hayatını kaybedenler arasında öğrenciler ve sürücü de bulunuyor.
Polis soruşturmayı sürdürürken, otobüsteki yolculardan bazılarının kazanın nedeninin fren arızası olduğunu ifade ettiği belirtildi.
ENDONEZYA’DA ALT YAPI NEDENİYLE TRAFİK KAZALARI YAYGIN
Düşük güvenlik önlemleri ve alt yapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu ifade edildi.