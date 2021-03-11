Euro
8.9551
-0.01%
Dolar
7.4999
-0.06%
Altın
417.99
0.54%
Borsa
1.565
0%
Bitcoin
415.497
1.48%
EXEN Coin
15.35
-2.16%
5ºC
İstanbul
Yağmur 5 C

    Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı

    Öğrenciler, veliler ve öğretmenleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı

    Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ortaokul öğrencileri, veliler ve öğretmenlerin bulunduğu otobüs, virajlı yolda kaza yaptı.

    Kazada 27 kişinin öldüğü 39 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

    FREN ARIZASI YÜZÜNDEN KAZA OLDU

    Yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Hayatını kaybedenler arasında öğrenciler ve sürücü de bulunuyor.

    Polis soruşturmayı sürdürürken, otobüsteki yolculardan bazılarının kazanın nedeninin fren arızası olduğunu ifade ettiği belirtildi.

    Endonezya’da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı #1

    ENDONEZYA’DA ALT YAPI NEDENİYLE TRAFİK KAZALARI YAYGIN

    Düşük güvenlik önlemleri ve alt yapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir