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- Endonezya'da petrol tankeri yandı: 1 ölü, 22 yaralı
Endonezya'da petrol tankeri yandı: 1 ölü, 22 yaralı
Belavan Limanı'nda bulunan tankerde çıkan yangın sonucu 22 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 11.05.2020 - 17:29
Endonezya'nın Belavan Limanı'nda, "Jag Leela" isimli petrol tankeri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
22 YARALI, 1 ÖLÜ
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 22 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Endonezya'da petrol tankerinde yangın ViDEO