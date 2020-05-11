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    Endonezya'da petrol tankeri yandı: 1 ölü, 22 yaralı

    Belavan Limanı'nda bulunan tankerde çıkan yangın sonucu 22 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 11.05.2020 - 17:29
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    Endonezya'da petrol tankeri yandı: 1 ölü, 22 yaralı

    Endonezya'nın Belavan Limanı'nda, "Jag Leela" isimli petrol tankeri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    22 YARALI, 1 ÖLÜ

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

    İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 22 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Endonezya'da petrol tankerinde yangın ViDEO

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