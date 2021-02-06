Sağanak yağmurların etkili olduğu Endonezya'da, sel sularına atık boya karıştı. Sokaklar, kırmızı sel sularının altında kaldı.

Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Pekalongan kentinde cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Maddi hasara sebep olan sel suları, ortaya ilginç manzaralar da çıkardı.

Jenggot köyünde, sokaklar kırmızıya dönünce sosyal medya kullanıcıları o anları kaydetti.

Endonezya’da sel suları atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya boyandı VİDEO

BATİK BOYALAR SULARA KARIŞTI

Pekalongan’dan acil durum yetkilisi Dimas Arga Yudha sosyal medyadaki görüntüleri doğruladı. Yudha, "Kırmızı sel suları, selin karıştığı batik boyadan kaynaklanıyor. Bir süre sonra yağmurla karıştığında yok olacak" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR İÇİN ALIŞILDIK BİR DURUM

Pekalongan, pamuk ve ipek kumaşa desenlerin balmumuyla işlendiği batik tekniği ve tekniğin uygulandığı kumaşlarla üretilen kıyafetler ile bilinen bir şehir. Bu sebeple, suların farklı renklere dönmesi alışıldık bir durum.

BAZEN MOR, BAZEN YEŞİL

Geçtiğimiz ay meydana gelen sel sırasında şehrin kuzeyindeki başka bir köyün sokakları da yeşile bürünmüştü.

Köy sakini olduğunu belirten Twitter kullanıcısı Area Julid, "Bazen yolda mor su birikintileri de oluyor" ifadesini kullandı.