Yanardağdan çıkan lav, 1500 metreye yükseldi. Civardaki kasabalar kül bulutuyla kaplanırken, yüzlerce sivil tahliye edildi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı harekete geçti.

3 bin 676 metre yüksekliğindeki yanardağ lav püskürttü.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının lav kubbesinde yol açtığı aşınmanın püskürmeye neden olduğunu ifade etti.

Püsküren lav sonrası kasabalar kül bulutuyla kaplandı

Püsküren yoğun kül ve dumanın yanardağın kraterinden 1500 metre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada, lav kütlesinin yanardağın yamacından nehre ulaştığı kaydedildi.

Yanardağ bölgesi yakınlarındaki bazı kasabaların kül bulutuyla kaplandığı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü ViDEO

Yüzlerce sivil tahliye edildi

Yetkililer, yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını bildirdi.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 seviyeden oluşuyor.

Geçen yılki patlama: 51 kişi yaşamını yitirdi

Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.