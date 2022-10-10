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    Endonezya'da şiddetli yağışlar sel sorununu getirdi

    Başkent Cakarta'da şiddetli yağışlar sonrası Kalibata bölgesinde sel felaketi yaşandı, tüm evler su altında kaldı.
    • 10.10.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 18:13
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    Endonezya'da şiddetli yağışlar sel sorununu getirdi

    Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin tüm hareketlerini kısıtlayarak bir felaketle yüz yüze bıraktı.

    Muson yağmurlarının son zamanlarda şiddetli olarak devam etmesi nedeniyle nehirler taştı.

    Evler su altında kaldı

    Altyapı sorunların oluştuğu bölgelerde bulunan evler sular altında kaldı.

    AA'nın haberine göre, özellikle Başkent Cakarta'da sel sonrası Kalibata bölgesinde bulunan vatandaşlar, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Endonezya da şiddetli yağışlar sel sorununu getirdi #1

    Endonezya da şiddetli yağışlar sel sorununu getirdi #2

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