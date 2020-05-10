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    Endonezya'da talihsiz adam 40 kiloluk tümörle savaşıyor

    Medan kentinde yaşayan adamın yüzündeki lekenin zamanla büyüyerek 40 kilogram ağırlığında bir tümöre dönüştüğü öğrenilirken; talihsiz adam, ameliyat olmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2020 - 17:57
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    Endonezya'da talihsiz adam 40 kiloluk tümörle savaşıyor

    Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaleti Medan kentinde yaşayan 34 yaşındaki Andriadi Putra, yüzünde küçük bir leke ile doğdu.

    Ancak bu leke Putra yaş aldıkça büyüdü.

    Küçük leke, zaman içinde 40 kilogramlık bir tümöre dönüştü ve talihsiz hayatını fazlasıyla zorlaştırdı.

    GENETİK BOZUKLUK TEŞHİS EDİLDİ

    Daily Mail gazetesinin haberine göre Putra’nın ailesine doktorlar lekeden dolayı endişe duymamaları gerektiğini söyledi. Putra’ya 11 yaşındayken hücre dokusunun büyümesini ve gelişimini olumsuz etkileyen genetik bir bozukluk olan ‘nörofibromatozis’ teşhisi konuldu.

    MİDESİNE KADAR SARKIYOR

    Bundan iki yıl önce tümörün aşırı büyümesi ile Putra işini de bırakmak zorunda kaldı. Sürekli olarak acı çeken Putra’nın tümörü şu anda midesine kadar sarkıyor.

    AMELİYAT İÇİN HAYAL KURUYOR

    Putra, tümörün alınarak normal hayata dönmesine yardım edebilecek ameliyata girebilmeyi hayal ediyor.

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