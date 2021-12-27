Yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada yıldırım çarpan işçi ölümden döndü. Sadece elleri yanan adam, hastanede 4 gün tedavi gördü.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da bulunan Cilincing bölgesindeki bir şirkette güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki Abdul Rosyid, korkunç bir olay yaşadı.

Şirketin yükleme alanında elinde şemsiyeyle yürüyen adamın üzerine yıldırım düştü.

ELLERİNDE YANIKLARLA OLAYI ATLATTI

Yere yığılan ve hareketsiz kalan Rosyid’in yardımına çevrede bulunan çalışanlar koştu. Koja'daki Harbour Hastanesi'ne kaldırılan Rosyid’in, genel sağlık durumunun iyi olduğu sadece ellerinde yanıklar oluştuğu belirtildi.

Endonezya’da üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi

'TELSİZ SEBEP OLDU' İDDİASI

Cilincing Polis Şefi Kompol R Manurung yerel basına verdiği demeçte, yaşanan olayı doğrulayarak, olayın 20 Aralık’ta yerel saatle 18.05’te gerçekleştiğini aktardı. Cilincing Polis İstihbarat Birimi Şefi Slamet Wiyono ise basına verdiği demeçte, Rosyid’in olay anında elinde telsiz tuttuğunu ve bu nedenle yıldırım çarpmış olabileceğini öne sürdü.