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Endonezya'daki depremde can kaybı 268 oldu

Endonezya'daki depremde can kaybı 268 oldu

5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükselirken, ölenlerin ve yaralananların çoğunun çocuk olduğu öne sürüldü. 22 binden fazla evin de yıkıldığı belirtildi.