Petrol
89.03
1.81%
Euro
19.1016
0.14%
Dolar
18.611
-0.05%
Altın
1.044
0.32%
Borsa
4763
4.22%
Bitcoin
307.257
-0.87%
BTXN Coin
5.96
-0.50%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Endonezya'daki depremde can kaybı 268 oldu

    5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükselirken, ölenlerin ve yaralananların çoğunun çocuk olduğu öne sürüldü. 22 binden fazla evin de yıkıldığı belirtildi.
    • 22.11.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya'daki depremde can kaybı 268 oldu

    Endonezya'nın Batı Java eyaleti, dün 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

    Büyük korkunun yaşandığı doğal afette, önemli ölçüde maddi hasar oluştu.

    Can kaybı 268'e yükseldi

    Can kayıplarının arttığı depremde, Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından açıklanan son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu.

    Öte yandan depremde en az 151 kişinin kayıp olduğu, 1000'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

    Aynı zamanda ölenlerin ve yaralananların çoğunun çocuk olduğu öne sürüldü.

    Endonezya daki depremde can kaybı 268 oldu #1

    22 binden fazla ev yıkıldı

    Yetkililer, depremde 22 binden fazla evin yıkıldığını, 58 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

    AA'nın aktarımına göre; Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremden hasar gören yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

    Endonezya daki depremde can kaybı 268 oldu #2

    Endonezya daki depremde can kaybı 268 oldu #3


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    İstanbul'da metrobüs motosikletliye siper oldu
    3. Sayfa

    İstanbul'da metrobüs motosikletliye siper oldu

    Pekin, en sert koronavirüs testleriyle karşı karşıya
    Dünya

    Pekin, en sert koronavirüs testleriyle karşı karşıya

    Görüş Bildir