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- Endonezya'daki depremde can kaybı 268 oldu
Endonezya'daki depremde can kaybı 268 oldu
5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükselirken, ölenlerin ve yaralananların çoğunun çocuk olduğu öne sürüldü. 22 binden fazla evin de yıkıldığı belirtildi.
- 22.11.2022 - 16:48
- Güncelleme : 22.11.2022 - 16:52
Endonezya'nın Batı Java eyaleti, dün 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Büyük korkunun yaşandığı doğal afette, önemli ölçüde maddi hasar oluştu.
Can kaybı 268'e yükseldi
Can kayıplarının arttığı depremde, Endonezya Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından açıklanan son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 268 oldu.
Öte yandan depremde en az 151 kişinin kayıp olduğu, 1000'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Aynı zamanda ölenlerin ve yaralananların çoğunun çocuk olduğu öne sürüldü.
22 binden fazla ev yıkıldı
Yetkililer, depremde 22 binden fazla evin yıkıldığını, 58 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu söyledi.
AA'nın aktarımına göre; Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremden hasar gören yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.