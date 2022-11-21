Batı Java eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

Endonezya’nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 100’ü aştı.

Batı Java Valisi Ridwan Kamil yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 162’ye yükseldiğini aktardı.

2 bin 200'den fazla ev hasar gördü

İHA'nın aktardığına göre; Batı Java’da 700’den fazla kişinin yaralandığı depremde, 13 binden fazla kişi yerinden olurken, 2 bin 200’den fazla ev hasar gördü. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ile yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor - VİDEO

Sulawesi depreminde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Endonezya’da 2018’de Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 binden fazla kişi yaralanmıştı.