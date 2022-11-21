Petrol
87.29
-0.38%
Euro
19.0681
-0.03%
Dolar
18.6212
0.00%
Altın
1.04
0.01%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
301.857
-4.50%
BTXN Coin
5.99
-2.91%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor

    Batı Java eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.
    • 21.11.2022 - 23:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor

    Endonezya’nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 100’ü aştı.

    Batı Java Valisi Ridwan Kamil yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 162’ye yükseldiğini aktardı.

    2 bin 200'den fazla ev hasar gördü

    İHA'nın aktardığına göre; Batı Java’da 700’den fazla kişinin yaralandığı depremde, 13 binden fazla kişi yerinden olurken, 2 bin 200’den fazla ev hasar gördü. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ile yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

    Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor - VİDEO

    Sulawesi depreminde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti

    Endonezya’da 2018’de Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 binden fazla kişi yaralanmıştı.

    Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor #1

    Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor #2

    Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor #3

    Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor #4

    Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor #5


    Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün?
    Eğitim

    Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün?

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Kolombiya'da düzensiz silahlı gruplar çatıştı: 18 kişi ölü
    Dünya

    Kolombiya'da düzensiz silahlı gruplar çatıştı: 18 kişi ölü

    Görüş Bildir