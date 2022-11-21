- Haberler
- Dünya Haberleri
- Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor
Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor
Batı Java eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.
- 21.11.2022 - 23:47
Endonezya’nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 100’ü aştı.
Batı Java Valisi Ridwan Kamil yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 162’ye yükseldiğini aktardı.
2 bin 200'den fazla ev hasar gördü
İHA'nın aktardığına göre; Batı Java’da 700’den fazla kişinin yaralandığı depremde, 13 binden fazla kişi yerinden olurken, 2 bin 200’den fazla ev hasar gördü. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ile yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.
Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor - VİDEO
Sulawesi depreminde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Endonezya’da 2018’de Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 binden fazla kişi yaralanmıştı.