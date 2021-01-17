Endonezya'daki Merapi Yanardağı son 6 saatte 36 kez lav püskürdü

Yanardağın kraterinden 50 metre yüksekliğe ulaştığı belirtilirken, yetkililer, "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıyor.

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Merapi Yanardağı, 6 saattir aktif…

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, patlamalarda püsküren yoğun kül ve dumanın yanardağın kraterinden 50 metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

36 KEZ LAF PÜSKÜRDÜ

Açıklamada, yerel saatle 00.00 ile 06.00 arasında yanardağdan 36 kez lav püskürdüğünün gözlemlendiği belirtilerek, lav kütlesinin yanardağın güneybatı yönündeki yamacından bin 500 metre kadar aşağı indiği bilgisi paylaşıldı.

TURUNCU ALARM SEVİYESİNDE

Yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden daha önce tahliye edilenleri geri gönderme planları olmadığını belirten yetkililer, "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıyor.

DÜN 4 BİN 500 METREYE ULAŞMIŞTI

Öte yandan Semeru Yanardağı'nda da dün meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirilmişti.

2010’DA 347 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

4 AŞAMALI ALARM SİSTEMİ

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.