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    Endonezya’daki sel faciasında can kayıpları artıyor

    Sel nedeniyle Endonezya'daki birçok yerleşim yeri zarar görürken, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı da 157'ye ulaştı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 13:44
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    Endonezya’daki sel faciasında can kayıpları artıyor

    Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sağanak yağışlar sele dönüştü.

    Yağışların sele dönüşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye ulaştı.

    ÇÖKMELER YAŞANDI

    Eyalet genelinde birçok yerleşim yerinin sel nedeniyle hasar aldığı, köprülerin yıkıldığı ve yollarda çökmelerin meydana geldiği aktarıldı.

    Endonezya’daki sel faciasında can kayıpları artıyor #1

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