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- Endonezya’daki sel faciasında can kayıpları artıyor
Endonezya’daki sel faciasında can kayıpları artıyor
Sel nedeniyle Endonezya'daki birçok yerleşim yeri zarar görürken, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı da 157'ye ulaştı.
- DHA
- 06.04.2021 - 13:37
- Güncelleme : 06.04.2021 - 13:44
Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sağanak yağışlar sele dönüştü.
Yağışların sele dönüşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye ulaştı.
ÇÖKMELER YAŞANDI
Eyalet genelinde birçok yerleşim yerinin sel nedeniyle hasar aldığı, köprülerin yıkıldığı ve yollarda çökmelerin meydana geldiği aktarıldı.