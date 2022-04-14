Endonezyalı adamın mesanesinde kulaklık kablosuna rastlandı

Doktorlar, çektikleri röntgende mesanede kablo tespit etti. Kablo, başarılı operasyonla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Asya ülkesi Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

80 santimetre uzunluğunda kulaklık kablosu, 34 yaşındaki Endonezyalı vatandaşın mesanesinde sıkıştı.

Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran talihsiz adamın mesanesindeki kablo, başarılı operasyonla çıkarıldı.

Mesanedeki kablo röntgende ortaya çıktı

Doktorlar, kablonun hastanın vücuduna ne şekilde yerleştiğini ve ne kadar hasara yol açtığını tespit etmek için röntgen çekti. Yapılan açıklamada, "Görünürdü ve hızlı bir şekilde tespit edildi." denildi.

3 milimetre genişliğindeki kablonun şans eseri mesane duvarına bağlanmadığına dikkat çekildi.

"Kablo yerleşmiş olsaydı..."

Mail'in haberine göre; kabloyu forseps aracılığıyla dışarı alan doktorlar, "Kablo mesaneye yerleşmiş olsaydı, cerrahi müdahale gerektiren deliğe neden olabilirdi." ifadesini kullandı.