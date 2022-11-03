Endonezyalı çiftçi 88'inci kez evlilik hazırlığı yapıyor

Endonezyalı çiftçi 88'inci kez evlilik hazırlığı yapıyor

İlk evliliğini 14 yaşında yapan 61 yaşındaki çiftçi, şimdilerde eski karısıyla yeni evlilik planları yapıyor. Playbol Kralı lakaplı adam, kaç çocuğu olduğunu ise bilmiyor.

Endonezya'da yaşayan 61 yaşındaki adamın 87 kez evlilik yapması sosyal medyada gündem oldu.

Bölgede çiftçilikle uğraşan ve isminin Kaan olduğu belirtilen adam, evlilikleriyle ün salıyor.

'Playbol Kralı'

Yaşına ve çok kez evlenmesi nedeniyle ülkesinde 'Playbol Kralı' lakabıyla biliniyor.

Yerel haber ajansının aktarımına göre, çiftçi 87 kez evlenmesine rağmen yalnız yaşıyor.

14 yaşında evlendi

Öte yandan Kaan'ın ebeveynlerinin öldüğü ve tek kız kardeşinin kocasıyla birlikte Endonezya'nın Bandung şehrinde yaşadığı biliniyor.

İlk kez 14 yaşında ve kendisinden iki yaş büyük bir kadınla evlenen çiftçinin evliliği, iddialara göre uzun sürdü.

Kötü tavrı nedeniyle terk edildi

Buna rağmen neden başarısız olduğunu açıklayan Kaan, ilk eşine iyi davranmadığını anlatırken, "O zamanki kötü tavrım nedeniyle karım iki yıl evli kaldıktan sonra boşanmak istedi." dedi.

"Onların duygularıyla oynamayı reddediyorum"

Bunun üzerine kendisine sinirlenen Kaan, kadınlara karşı 'manevi bilgi' aldığını belirterek, “Ama kadınlar için iyi olmayan şeyler yapmak istemiyorum. Ben de onların duygularıyla oynamayı reddediyorum. Ahlaksızlık yapmaktansa evlensem daha iyi.” şeklinde savunma yapıyor.

88'inci evliliğini eski karısıyla yapacak

Şimdilerde yeni bir evlilik hazırlığında olan adamın planları arasında eski eşlerinden birisiyle yeniden evlenmek var.

Eski karısına evlenme teklif eden ve evet yanıtını alan Kaan, "Ayrılmamızın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen aramızdaki aşk hala güçlü." dedi.

Kaan, 87 evliliğinden kaç çocuğu olduğunu ise bilmiyor.