Endonezyalı öğrenci, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri satarak milyoner oldu

Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı. Gocali'nin koleksiyonu 1 milyon dolara satıldı.

Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri NFT'ye dönüştürüp satışa çıkardı.

Öğrenci, fotoğraflarını OpenSea adlı dijital pazarda 1 milyon dolar değerinde ETH'ye (Ethereum ağının kripto para birimi) sattı.

BİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Gozali, son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken ve ayakta dururken kendi fotoğrafını çekti.

Sadece mezuniyet gününde bin fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamak amacında olan Endonezyalı Gozali, o videoyu oluşturduktan sonra YouTube kanalında “5 yıl boyunca her gün kendi fotoğrafımı çektim” notuyla yayınladı.

“KİMSENİN BU SELFIE'LERİ SATIN ALMAK İSTEYECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİM”

Blok zinciri teknolojilerine ilgi duyan öğrenci, fotoğraflarını NFT'ye dönüştürerek OpenSea'ye yüklemeye karar verdi.

Üniversitesinin kampüsünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gozali, “Kimsenin bu selfie'leri satın almak isteyeceğini düşünmezdim, bu yüzden fiyatlarını sadece 3 dolar olarak belirledim.” dedi.

HER ŞEY SOSYAL MEDYADA PAYLAMASIYLA OLDU

Gozali, fotoğraflarını aralık ayında yükledi ancak kripto para topluluğunda ve ülke genelinde popüler bir isim olan Arnold Poernomo'nun fotoğrafları görüp, sosyal medya hesabından paylaşmasıyla satışlar patladı.

Sonraki birkaç gün içinde 400'den fazla kişi fotoğraf satın aldı.

Talebin artmasıyla fotoğrafların fiyatı 0,247 ETH'e (806 dolar) kadar çıktı.

“PARAYI NEREDEN BULDUĞUMU MERAK EDERLER”

Sonunda Gozali'nin koleksiyonunun işlem hacmi 14 Ocak'ta 317 ETH'e ulaştı, bu da en az 1 milyon dolara denk geldi.

Gozali, “Dürüst olmak gerekirse, hâlâ aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler.” diye konuştu.

NFT NEDİR?

Açılımıyla “non-fungible token”, Türkçede genellikle “değişimi mümkün olmayan para ya da çip” diye niteleniyor.

NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.

Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.

Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.