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    Endonezya’nın Cava Adası'nda sel felaketi: 5 ölü

    Cava Adası'nda meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeden çekilen kareler selin boyutunu gözler önüne serdi.
    • AA
    • 05.11.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 11:40
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    Endonezya’nın Cava Adası'nda sel felaketi: 5 ölü

    Endonezya Ulusal Afet Ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre; Cava'ya bağlı Kota Batu'da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

    Yağışların artmasının ardından 5 köyün su altında kaldığı bildirildi.

    BNPB Sözcü Yardımcısı Abdul Muhari selde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Muhari, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarına başlandığı, dünden beri devam eden faaliyetlerde ise 5 kişinin kurtarıldığını aktardı.

    Çamur ve molozların yolları kapatmasının acil yardım çalışmalarını geciktirdiğine işaret eden Muhari, afette bazı köprü, ev ve araçların zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

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    125 MİLYON KİŞİ HEYELAN RİSKİNİN OLDUĞU BÖLGELERDE YAŞIYOR

    BNPB Direktörü Ganip Warsito, şiddetli yağışların şubata kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti. Endonezya'da mevsimsel yağışlar nedeniyle bölgede sıklıkla sel ve heyelanlar görülüyor.

    Doğal Afet Kurumuna göre, Takımada'da nüfusun yarısına denk gelen 125 milyon kişi heyelan riskinin olduğu bölgelerde yaşıyor.

    Endonezya’nın Cava Adası nda sel felaketi: 5 ölü #2

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