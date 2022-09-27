Enerji krizi, Norveçlilerin elektrik tüketimi alışkanlığını değiştirdi

Yaşanan enerji krizi nedeniyle Norveçlileri, elektrik tüketiminde tedbirli olmaya başladı. Yapılan analizlere göre; halk, tüketimlerini daha ucuz olan saat dilimlerinde yapmaya başladı.

Norveç’te, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından yaşanan enerji krizi, halkın alışkanlıklarını da değiştirdi.

Bergenavisen gazetesinde yer alan habere göre, Norveçliler tedbir olarak enerji tüketimlerini daha ucuz olan saat dilimlerinde yapmaya başladı.

Elektrik şirketi BKK Nett'in, Norveç'in Bergen kentindeki yaklaşık 44 bin tüketiciye dayandırdığı analizler, halkın elektriği kullanma şekillerindeki değişimi ortaya koydu.

AA’nın haberine göre; elde edilen veriler ışığında tüketiciler, elektriği enerjinin daha ucuz olduğu günlerde kullanıyor ve yoğun kullanımın olduğu saatlerde tüketimden kaçınırken, hava şartları gibi faktörler de tüketici davranışlarını etkiliyor.

Hükümet, yüksek fiyatlarla başa çıkmakta zorlanıyor

Haberde, Norveç'in hanelere elektrik faturalarına yardım etmek için 41 milyar kron (yaklaşık 4 milyar dolar) yatırdığı, Norveç hükümetinin maliyetin 70 kilovatsaati aştığı durumlarda faturanın yüzde 90'ını karşılamasına rağmen hanelerin yüksek fiyatlarla başa çıkmakta zorlandığı belirtildi.

Gaz ve elektrik maliyetleri arttı

Haberde, Norveç'in güney bölgesinde kilovatsaat (kWh) başına 20 Norveç kronuna (1,86 dolar) kadar yükseleceği tahmin edilen fiyatların etkisiyle gaz ve elektrik maliyetlerinin arttığı kaydedildi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi, Norveç'teki enerji maliyetlerinde artışa neden olmuş ve alternatif çözüm arayışı başlamıştı.

Bu kapsamda ülkede, işletmeler ve haneler için yüksek elektrik fiyatlarındaki maliyeti hafifletmek için bu ayın başlarında kısa vadeli enerji tasarrufu uygulamasına geçildi.