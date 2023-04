Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Akkuyu, elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de temaslarda bulundu.

Bakan Dönmez, AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterildiği şehrin Sarıcakaya ilçesinde bulunan belediye hizmet binası önünde halka seslendi.

Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans yöntemi ile katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bunun Türkiye'nin tek kalemde, tek alanda bugüne kadar yürüttüğü en büyük yatırım projesi olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

Düne kadar doğalgazın tamamının yurt dışından ithal edildiğini anımsatan Dönmez, şöyle konuştu:

Bakan Dönmez, Eskişehir'in yerel hizmetlerde bazı sıkıntılar yaşadığını ancak mümkün olduğu kadar merkezi idarenin, hükümetin hizmetleriyle bu açığı da kapatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta çok kritik bir seçim yapacağını dile getiren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dönmez, Türkiye'nin kritik bir dönemeçte olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Dünya liderimiz var. Gittiğimiz her yerde olağanüstü bir ilgi var. Herkes konuşuyor, tüm dünya liderleri ama 'Sayın Erdoğan ne konuşacak?' diye bakıyor. 'Onun ağzından ne çıkacak?' diye bakıyor. Şurada, çok fazla uzak değil, komşu iki ülke bir savaş yaşadı. Tahıl krizi yaşandı. Kim çözdü? Erdoğan çözdü. Birleşmiş Milletler devreye girdi ama çözemedi. Her iki lideri de aradı, çözemedi. Sonunda dedi ki 'Bu anahtar, çözüm Erdoğan'ın elinde. Onu bir arayalım.



Aracılık etsin. Şu sorunu çözelim.' Erdoğan çözdü. Sadece kendi ülkemiz açısından değil. Bakın Afrika'da yüzlerce, binlerce insan açlık kıtlık çekiyor. O tahıl oraya gitmeseydi bir sürü insan, mazlum kişi belki de açlıktan ölecekti. Liderimiz sadece bu coğrafyada yaşayanların, bu ülkede yaşayanların lideri değil, başı derde giren herkese çare olur. Afrika'yı birçok kez kendisiyle birlikte ziyaret ettik.



İnanın her gittiği noktada binlerce insan, bizi tanımaz, hemşehriliğimiz akrabalığımız yok ama her gittiği noktada bu şekilde kalabalık yığınlar liderimizi karşıladı. Adeta o yörenin, o ülkenin lideri gibi... Muhalefette böyle bir özellik var mı? Bay Kemal yurt dışına gittiği zaman bu şekilde karşılanabilir mi? Bir tarafta Erdoğan, bir tarafta Kılıçdaroğlu... Fotoğrafları yan yana getirin bakayım. Yurt dışında kimin sözü dinlenecek? Bay Kemal, 'Sözüm dinlensin' diye gelmiyor, 'Ben sizin sözünüzü dinlerim' diye geliyor. Arada bu kadar büyük fark var.