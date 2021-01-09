Enes Kanter: Hayvanlar bizim için değil

Enes Kanter: Hayvanlar bizim için değil

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, bir vegan dergisine röportaj vererek açıklamalarda bulundu.

FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, "Peta" isimli, vegan dergisine röportaj verdi.

"HAYVANLAR BİZİM İÇİN DEĞİL"

"Hayvanlar bizim için değil" sloganıyla yayın yapan dergiye verdiği roportajda Kanter, etin olumsuz etki yarattığını ve gençlere vegan olmaları için örnek olmaya çalıştığını söyledi.

İneklerin ve tavukların vahşice öldürüldüğünü belirten Kanter, bu sebeple vegan olduğunu söyledi. Çiftlik hayvanlarından hastalık bulaşacğını belirtip, "İnsanların iştahını doyurmak için besleniyorlar" dedi.

MARULDAN YAPILMIŞ KIYAFETİ GİYİNDİ

Ayrıca röportaj için hazırlanan maruldan yapılmış elbiseyi giyen Kanter, dergi objektiflerine poz verdi.