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    Enes Kanter, Time dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

    ABD merkezli dergide Türkiye karşıtı yazıya yer verildi. FETÖ'cü Kanter tarafından kaleme alınan yazıda İsveç ve Finlandiya lehine ifadeler kullanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 17:20
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    Enes Kanter, Time dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine devam ediyor.

    Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Kanter, Time dergisindeki yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimalleri üzerinden karalama kampanyasına girişti.

    Türkiye'yi suçlamaya kalktı

    Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü.

    Türkiye, bu ülkelerden terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını yüksek sesle dile getiriyor.

    İsveç ve Finlandiya'yı savundu

    Söz konusu yazıda açıkça İsveç ve Finlandiya'yı savunduğu görülen FETÖ'cü Kanter, "Daha güvenli bir dünya arayışıyla NATO'ya katılmaya çalışıyorlar." dedi.

    NATO konusunda Türkiye'yi karalama çabaları

    Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayıcı sözler sarf ederek, "NATO'nun bu tür talepleri kabul etmemesi gerektiğini ne kadar vurgulasam az." ifadesini kullandı.

    NATO konusunda Türkiye karşıtı görüşlerini sürdüren Kanter, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerden Ankara'nın karşısında "birlik olmasını" istedi.

    Enes Kanter, Time dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ı hedef aldı #1
    Enes Kanter, Time dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ı hedef aldı #2


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