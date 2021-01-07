Ensonhaber'in 'endişeliyiz açıklaması' ısrarı sonuç verdi

Dışişleri Bakanlığı, Amerika'da meydana gelen olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "Endişeliyiz" dedi. Ensonhaber, yıllardır bu konuda ısrarcı bir tavır sergiliyordu.

Türkiye'de bir maytap patlasa Amerika'dan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden açıklamalar geliyor ve gelişmelerden dolayı 'endişeli' olunduğu belirtiliyordu.

Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir tavır içerisinde olan ülkeler, Avrupa ve Amerika'da meydana gelen olaylarda ise büyük bir sessizliğe bürünüyordu.

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan Sarı Yelekliler eylemleri sırasında da bu ikiyüzlü tavır görüldü.

Fransız polisi eylemcilere karşı orantısız şiddet kullanırken; Ensonhaber'in manşetlerinde Dışişleri Bakanlığı'na 'Endişeliyiz' açıklaması yönünde çağrılar vardı.

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Ensonhaber, bu tavrını Amerika'da çıkan olaylarda yeniden ele aldı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polisler tarafından katledilmesinin ardından başlayan olaylar, ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi.

O gün yaptığımız manşetlerde de Dışişleri Bakanlığı'nın 'endişeliyiz' açıklaması yapması yönünde çağrı yer aldı.

Bu çağrılar, Amerika'da Kongre binasının Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından karşılık buldu ve Dışişleri Bakanlığı gelişmelerin 'endişeyle' takip edildiğini duyurdu.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AMERİKALILARI ETKİLEYEN AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, Amerikan medyasında da tepkileri beraberinde getirdi.

Ülkede yayın yapan CNN ve NBC, Türkiye'nin bu açıklaması karşısında oldukça gerildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı küstah nitelendirmelerde bulundu.

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