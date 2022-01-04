Epstein davasında gardiyanlar, suçlamalardan azledildi

Gardiyanlar Noel ve Thomas'a yönelik davalar, Epstein'in ölümü sonrası kayıtları değiştirdiklerini itiraf etmeleri karşılığında düşürüldü.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein, 2019 yılında hapishanede ölü bulunmuştu.

Milyarder iş insanının ölümünden sonra iki gardiyan, kayıtları değiştirmekle suçlanıyordu. Gardiyanlara yönelik suçlamalar düşürüldü.

KAYITLARI DEĞİŞTİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Yargıç Analisa Torres'in kararıyla, ertelenmiş dava anlaşmasını kabul eden Tova Noel ve Michael Thomas, Epstein'in ölümünün ardından kayıtları değiştirdiklerini itiraf etmeleri karşılığında kendilerine yönelik suçlamalardan azledildi.

100 SAAT KAMU HİZMETİ YAPACAKLAR

Savcıların suçlamaların düşürülmesini geçen hafta talep ettiği iki gardiyan, 100 saat kamu hizmeti yapacak.

NÖBET LİSTESİ SUÇLAMASI

Savcıların, akşam 22.30'dan Epstein'in cesedinin bulunduğu sabah 06.30'a kadar yarım saatte bir olan zorunlu devriyelerini yapmadıkları halde nöbet listesine imza atmakla suçladığı gardiyanlar, Kasım 2019'da suçlamaları reddetmişti.

Noel'in avukatı Jason Foy, müvekkili hakkında Hapishaneler Bürousu'nda idari soruşturma açılacağını ifade etti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuş, hapishane ise sonrasında kapatılmıştı.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.