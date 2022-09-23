Erasmus, başörtülü öğrenci afişini Fransız aşırı sağının tepkileri üzerine sildi

2022 Avrupa Yenilikçi Eğitim Ödülleri (EITA) kazananlarının duyurulduğu afişe, Fransız sağı ‘başörtüsü’ tepkisi gösterdi. Tepkiler üzerine Erasmus, afişi kaldırdı.

Avrupa Birliği (AB) öğrenci değişim programı Erasmus Twitter hesabından, 2022 Avrupa Yenilikçi Eğitim Ödülleri (EITA) kazananlarının duyurulmasına ilişkin Avrupa Komisyonu logolu afişindeki başörtülü gülümseyen bir öğrencinin yer alması, Fransız aşırı sağ siyasetçilerin tepkisini çekti.

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, Erasmus'un sildiği başörtülü afişin görselini paylaşarak, bunun Avrupa değerlerine aykırı olduğunu savundu.

‘AB İslami propaganda yapıyor’

İslam ve göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı yazar ve siyasetçi Eric Zemmour da AB'nin İslami propaganda yaptığını iddia etti.

Başörtülü fotoğraf silindi

Tepkiler, Erasmus’un geri adım atmasına ve söz konusu fotoğrafı silerek başka bir fotoğrafın yayınlanmasına neden oldu.

Atılan bu geri adım, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu ve aşırı sağın tepkisine her zaman baş eğildiği şeklinde yorumlandı.

AA’nın haberine göre; duruma tepki gösteren kullanıcılar, silinen afişi yeniden paylaştı.