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    Erbil'de, ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına roketli saldırı

    Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki Uluslararası Erbil Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 01:50
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    Erbil'de, ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına roketli saldırı

    Irak'ta, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

    IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendiği belirtilerek saldırı sırasında Erbil’deki ABD Büyükelçiliğinde de siren çalındığı aktarıldı.

    UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

    Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmezken saldırı sonrası bütün uçuşlar askıya alındı.


    ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin üssünün bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı zaman zaman roketli saldırılara maruz kalıyor.

    Erbil de, ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına roketli saldırı #1

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