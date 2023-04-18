Erbil’de bir kız çocuğuna 6 sokak köpeği saldırdı

Bir dönem Türkiye’nin önlenemez sorunlarından biri olan başıboş köpekler, bu kez başka bir ülkeyi ayağa kaldırdı.
Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Zeytin Sitesi’nde 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğu, 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpekler, dakikalarca kız çocuğunu sürükledi…
Ağır yaralandı
6 Nisan günü yaşanan saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Köpeklerin yanından ayrılmasıyla ayağa kalkan çocuğun imdadına ise çevredekiler yetişti.
Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
20 bin köpek var, toplatılacak
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun babası, daha önce site yöneticileri ile köpekler hakkında konuştuğu söyledi.
Baba, yöneticilerin ihmalkarlık nedeniyle şikayette bulunmadığını iddia etti.
Erbil Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise sayısı 20 binden fazla olduğu tahmin edilen sokak köpekleri için şehir dışında bir barınak açılacağı ve söz konusu köpekleri toplamak için de para tahsis edildiği kaydedildi.