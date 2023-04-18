Erbil’de bir kız çocuğuna 6 sokak köpeği saldırdı Sokak köpeklerinin saldırdığı kız çocuğu ağır yaralandı. Ülkeyi sarsan olay sonrası, köpeklerin toplatılmasına karar verildi.

İHA

Bir dönem Türkiye’nin önlenemez sorunlarından biri olan başıboş köpekler, bu kez başka bir ülkeyi ayağa kaldırdı.

Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Zeytin Sitesi’nde 3-4 yaşlarındaki bir kız çocuğu, 6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpekler, dakikalarca kız çocuğunu sürükledi…

Ağır yaralandı

6 Nisan günü yaşanan saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köpeklerin yanından ayrılmasıyla ayağa kalkan çocuğun imdadına ise çevredekiler yetişti.

Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

20 bin köpek var, toplatılacak

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun babası, daha önce site yöneticileri ile köpekler hakkında konuştuğu söyledi.

Baba, yöneticilerin ihmalkarlık nedeniyle şikayette bulunmadığını iddia etti.

Erbil Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise sayısı 20 binden fazla olduğu tahmin edilen sokak köpekleri için şehir dışında bir barınak açılacağı ve söz konusu köpekleri toplamak için de para tahsis edildiği kaydedildi.